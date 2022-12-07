توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم والرياض. في حين تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد الى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة كذلك على الأطراف الشمالية من منطقتي الجوف والحدود الشمالية. كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50كم/ساعة على الجزئيين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر الى مترين على الجزء الجنوبي قد يصل الى أكثر من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية، وحالة البحر متوسط الموج مائج مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية الى شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-35 كم/ساعة قد تصل إلى أكثر من 50كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف قد يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية، وحالة البحر متوسط الموج مائج مع تكون السحب الرعدية.