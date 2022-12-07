قال المحلل السياسي أحمد الفراج، إن جون بولتون قد يترشح لرئاسة أمريكا في ٢٠٢٤، معلقا:”وتتوالى الأخبار المرعبة”.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق جون بولتون، أعلن أنه سينظر جديا في الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024، إذا لم يندد المرشحون المحتملون الآخرون من الحزب الجمهوري، بتصريحات الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأشار بولتون، إلى أنه يفكر في خوض السباق الرئاسي لمواجهة ترامب، موضحا أن “الشيء الوحيد” الذي من شأنه أن يحفزه على الترشح هو “أن يوضح لشعب هذا البلد أن دونالد ترامب غير مقبول كمرشح جمهوري”.