قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الأربعاء 1444/5/13هـ أول أيام ‎المربعانية هي البداية الفعلية للشتاء مدتها ٣٩ يوماً.

وأوضح عبدالعزيز الحصيني، أن أول المربعانية يمكن اعتباره امتداداً للوسم، مشيرا:”يتخلل المربعانية ثلاثة نجوم الإكليل ١٣ يوماً، والقلب ١٣يوماً، والشولة ١٣يوماً، ومجموعها بالجملة ٣٩ يوماً لذا يطلق عليها تجاوزا المربعانية”.

وتوقع أن بداية الموجة نهاية هذا الأسبوع وطوال الأسبوع القادم، مشيرا:”فترتها مناسبة لزراعةالقمح في الوسطى،فيها أطول ليلةوأقصر نهار في السنة ثم يبدأ النهار بالزيادة”.