يُعتقد أن البرد يؤدي إلى تفاقم الأوجاع والآلام، خاصة في فصل الشتاء، لذا فإن ممارسة بعض التمارين اليومية على النحو الموصي به من قبل طبيبك، وتناول الأدوية الموصوفة والحصول على قسط كافٍ من الراحة يمكن أن يساعد في تخفيف الأعراض.

ويمكن أن يؤدي تناول أطعمة معينة إلى تقوية العظام ويقلل من تورم المفاصل، لذلك إليك هذه الأطعمة الخارقة.

1. الأسماك دهنية

تساعد في تخفيف آلام المفاصل. أظهرت دراسات متعددة أن مكملات أحماض أوميغا 3 الدهنية يمكن أن تساعد في تقليل شدة آلام المفاصل والتيبس وآلام المفاصل.

2. الثوم

يمكن أن يساعد ذلك في مكافحة الالتهاب وتخفيف الألم وتحسين صحة المفاصل بشكل عام.

3. الفواكه

يمكن أن تساعد الجسم أيضًا على التخلص من الجذور الحرة الضارة وتقليل الالتهاب.

4. الزنجبيل

يمكن أن يساعد تناول الزنجبيل بانتظام، سواء كان طازجًا أو جافًا، على التخفيف من التهاب المفاصل.