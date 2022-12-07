أعلن المندوب الصيني الدائم في منظمة اليونسكو الأممية، جان دزينغ أن الصين تعمل على دراسة إمكانية انضمامها إلى منظمة اليونسكو الأوراسية.

وقال المندوب الصيني في “اليونسكو” إن جمهورية الصين الشعبية ترحّب مبدئيا وبشتى الوسائل بالمنظمات المتعددة الأطراف للتعاون في مجال ترويج الجوانب الحضارية والثقافية والأثنية والدينية.

ويُشار إلى أن الأمين العام لجمعية الشعوب الأوراسية، أندريه بليانينوف، كان قد اقترح في وقت سابق باستحداث منظمة اليونسكو الأوراسية التي من شأنها إعداد قائمة بالقيم الحضارية والطبيعية في القارة الأوراسية.

وأضاف؛” إن الصين، شأنها شأن روسيا، هي بلد عضو في منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة “بريكس” ترحب بهذا الاقتراح بشتى الوسائل. ونظرا إلى أن “اليونسكو” هي المنظمة الأممية المتعددة الأطراف والمذاهب فيمكن أن تظهر دائما جوانب تستحق تطويرها والتعاون من أجل ترويجها.

والجدير بالذكر أن المنتدى الدولي لحماية التراث الحضاري والطبيعي يعقد في الفترة ما بين 5 و8 ديسمبر الجاري في مدينة قازان الروسية.