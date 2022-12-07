عادات غذائية قد تنشط “جين طول العمر”

تعد الشيخوخة هي عملية متعددة العوامل يحددها التركيب الجيني للشخص والبيئة، ومن بين المكونات الجينية المختلفة المرتبطة بطول عمر الإنسان، ثبت أن الجين FOX03 هو الأكثر أهمية.

وذكر أطباء، أن تناول أطعمة معينة قد يسمح لها بالتعبير أكثر عن نفسها، وبالتالي إطالة العمر، فيما يقترح أحد علماء الشيخوخة أن مستقلبا فريدا للعديد من المصادر الغذائية يمكن أن يكون مفتاح تنشيط “جين طول العمر”.

وقال الدكتور برادلي ويلكوكس، الباحث الرئيسي في دراسة Kuakini Hawaii Lifespan الممولة من المعهد الوطني للشيخوخة: “خلاصة القول هي أنه حتى لو لم يكن لديك البديل “الأفضل” من FOX03 من حيث طول العمر، من خلال التعبير عن الجين أو “تشغيله”، فستتمكن من تكرار آلية طول العمر. ويمكنك القيام بذلك عن طريق تناول أطعمة معينة، وهي إحدى الوظائف التي يحققها نظام أوكيناوا الغذائي”.

ويعتبر نظام أوكيناوا الغذائي منخفض السعرات الحرارية والدهون، وغني بالكربوهيدرات، ويركز بشكل كبير على الخضار ومنتجات الصويا، بينما تستخدم البطاطا الحلوة كمصدر رئيسي للسعرات الحرارية.

طبيبة روسية تنصح بعدم إهمال وجبة الإفطار

وتتمثل الأطعمة الرئيسية في نظام أوكيناوا الغذائي التقليدي في: الخضار (58-50 %): البطاطا الحلوة (البرتقالية والأرجوانية)، والأعشاب البحرية، وبراعم الخيزران، وفجل دايكون وشمام مر وملفوف وجزر وبامية صينية وقرع وبابايا خضراء، الحبوب (33%): القمح والأرز والمعكرونة، أطعمة الصويا (خمسة بالمائة): التوفو وناتو وإدامامي، أخرى (واحد بالمائة): شاي وبهارات، وهناك مكونان آخران غنيان بمضادات الأكسدة يتم استهلاكهما بكثرة في هذا النظام الغذائي وهما شاي الياسمين والكركم.