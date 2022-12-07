أكدت التحريات الأولية في واقعة مقتل محامٍ على أيدي مجهولين بمنطقة أبو رواش بكرداسة المصرية، أن الجناة قاموا بإطلاق 5 رصاصات نافذة عليه أصابته في الصدر.

وتفصيلاً، تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بسماع صوت إطلاق نار، وعثر الأهالى على شخص مصاب داخل مكتب المحاماة الخاص به بمنطقة أبو رواش.

وبالانتقال إلى مسرح الجريمة والفحص، عثرت أجهزة الأمن على المحامي مصاباً بطلقات نارية بالصدر.

والجدير بالذكر أن رجال الأمن يكثفون جهودهم لكشف ملابسات الواقعة ومناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على أسباب الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.