تحدت المواطنة ابتهال النصير، الإعاقة بالإرادة والطموح لتحصل على المرتبة الأولى في كلية إدارة الأعمال.

وقالت المواطنة الشابة، خلال برنامج “اليوم” عبر قناة “الإخبارية”، أن إصابتها بالإعاقة البصرية كانت قبل عدة سنوات وكانت طالبة بكلية الطب لتحول بعدها إلى كلية إدارة الأعمال وتخصصت في القانون.

وأشارت إلى أنها تخرجت من جامعة الحدود الشمالية مع مرتبة الشرف الأولى وبعدها تدربت وعملت في عدة شركات، لافتة إلى أن طموحها ليس له حدود.