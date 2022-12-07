روى الفنان خالد عبدالرحمن، عن قصة الحب التي عاشها وأثرت على حياته، قائلاً:”ماكنت أؤمن بالحب وكنت استهزئ باللي يحبون ووقعت وقعة”.

وقال خالد عبدالرحمن، خلال لقائه على “قناة قطر”:”كنت استهزئ باللي يحبون فكنت أقول لهم اللي في صدرك لحم واللي في صدرى حجر وما كنت أؤمن بالحب”.

وأضاف:” والله وقعت وقعة هي التي أظهرت خالد للوسط الفني”،مُشيرًا إلى أن الحب أحيانًا يكون أعمى لأنه يعميك عن جوانب أخرى وتشوف الشيء الحلو والشيء اللي مو حلو تحاول تتقبله.

وتابع:”قررت إنهاء العلاقة وترجمت منها الموقف وكسبت علاقات ومعارف وحياة مختلفة من ناحية العلاقات وليس الفن.”

ومن جانبه اختتم “عبدالرحمن ” حديثه بتقديم الشكر لحبيبته التي كانت سبباً في ذلك”، لافتًا أن الفتاة التي كان يحبها تتابعه باستمرار.