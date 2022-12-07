أوضح خبير التخطيط الاستراتيجي ناصر العيسى أين تتجه الميزانية العامة للدولة لتحقيق الشراكة والأهداف؟

وقال العيسى :” منذ إطلاق رؤية المملكة تغيرت طريقة إظهار الميزانية حيث أصبح فيها شفافية عالية ولقاء مباشر بين صناع القرار في المملكة. المملكة الآن أصبحت تنظر إلى المجتمع الدولي بشكل أساسي كما أن الانفاق على المشروعات الكبرى ينتج عنها فرص عمل للمواطنين وكذلك تحسين الخدمات إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية “.

وأضاف” مؤشرات الالتزام بالسياسات المالية والنقدية وارتفاع الإيرادات غير النفطية تعكس قوة اقتصاد المملكة، ولا زالت المملكة تسير بالاتجاه الصحيح في تحقيق مستهدفاتها تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده “.

فيديو | أين تتجه الميزانية العامة للدولة لتحقيق الشراكة والأهداف؟ خبير التخطيط الاستراتيجي ناصر العيسى يجيب..#برنامج_اليوم pic.twitter.com/RkeeUqRkxC — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) December 7, 2022