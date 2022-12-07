ينتظر الكثيرون الإفصاح عن موازنة الدولة للعام القادم 2023، في الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزارة، اليوم الأربعاء، فيما يتوقع أن تصل إيرادات الدولة إلى 1123 مليار ريال، مقارنة بمصروفات قيمتها 1114 مليار ريال، لتسجل موازنة العام القادم فائضا بقيمة 9 مليارات ريال.

وأشارت وزارة المالية في بيانها التمهيدي، إلى الاستمرار بالبحث عن أسواق ومنهجيات تمويل جديدة في التمويل الحكومي البديل، لتمويل المشاريع والبنى التحتية عبر وكالات ائتمان الصادرات، ضمن إستراتيجية الوزارة لدعم استمرارية واستكمال المشاريع الإستراتيجية والتنموية الكبرى.

وذكرت الوزارة أن الاقتصاد في المملكة يمر في مرحلة تحول لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتعمل السياسة المالية على الموازنة بين الحفاظ على الاستدامة المالية والإسراع في وتيرة معدلات النمو الاقتصادي.