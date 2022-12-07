أوضحت أخصائية التغذية الدكتورة منى الأمير، الفوائد الغذائية للفول السوداني وأسباب الإصابة بحساسيته.

وقالت الدكتورة منى الأمير، خلال برنامج “صباح السعودية”، أن الفول السوداني يصنف عالميا ضمن 160 غذاءًا مسببًا للحساسية، وهي ردة فعل للجهاز المناعي للجسم لبعض الأطعمة أو مكوناتها.

وأشارت إلى أنه لا يوجد سبب معلوم واضح للإصابة بها، مضيفة أن الفول السوداني لا يندرج تحت المكسرات فيما يندرج ضمن البقوليات، وقيمته الغذائية عالية بداية من تخفيض الوزن، ومضاد للشيخوخة، وتخفيض ضغط الدم بشرط أن يكون غير مملح.

وذكرت أن الفئات الأكثر إصابة بحساسية الفول السوداني، الرضع بعد الفطام، والأطفال حتى سن 3 سنوات، ومن لديه تاريخ عائلي في أسرته بالإصابة بها، والمصابين بالربو في الشتاء.