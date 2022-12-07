ارتفعت قيمة التمويل الاستثماري الذي حصلت عليه الشركات السعودية الناشئة في مجال التكنولوجيا بنسبة 266%، ليصل إلى 3.1 مليارات ريال حتى نهاية الربع الثالث من عام 2022.

وكشف تقرير لمنشآت نمو منظومة رأس المال الجريء في المملكة بشكل ملحوظ في التمويل الاستثماري بنسبة 93% خلال الربع الثالث من عام 2022 على أساسٍ سنوي.

وأفاد التقرير أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة وصل إلى 978.445 منشأة، بزيادة بلغت 9.7% مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي.

َوتضم منطقة الرياض 36.1% من إجمالي المنشآت، فيما تضم منطقة مكة المكرمة 20.6% منها، في حين بلغت نسبتها في المنطقة الشرقية 12.5%.

وأشار التقرير إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتوزع على مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية، حيث يمثل قطاع تجارة الجملة والتجزئة ما يقارب ثلث المجموع بنسبة وصلت إلى 30.7%، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 20.7%، وقطاع إدارة الخدمات المساندة بنسبة بلغت 11.6%.