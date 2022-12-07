وثقت كاميرات المصورين لحظة وقوع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في ورطة بسبب فتاة حسناء.

وجذبت فتاة حسناء أنظار رونالدو خلال المباراة التي جمعت منتخب البرتغال بنظيره السويسري في كأس العالم، لتنظر إليهما صديقته جورجينا بغضب.

وكشفت جورجينا رودريجيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن شعورها بالغضب لغيابه عن قائمة البرتغال الأساسية لمواجهة سويسرا في كأس العالم.

وبدأ رونالدو المباراة التي انتهت بفوز بلاده 6/1 على مقاعد البدلاء، ودخل في الدقيقة 74 من عمر اللقاء عندما ضمن فريقه الفوز والتأهل إلى دور الثمانية.

وصرحت جورجينا:”بينما غنى 11 لاعبًا السلام الوطني كانت الأنظار كلها تتجه نحوك، يا له من عار ألا أستمتع بأفضل لاعب في العالم لمدة 90 دقيقة، لم يتوقف المشجعون عن الصراخ باسمك طوال المباراة”.