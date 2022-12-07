وثّق مقطع فيديو لتساقط الأمطار على الجبيل اليوم الأربعاء، وسط أجواء مغيمة .
وأظهر المقطع السماء وهي مغيمة، كما بيّن تساقط الأمطار الغزيرة على الطرقات، وسمع في المقطع صوت رجل يقول:” ما أدري هذا اعصار ولا سحابة”.
يُذكر أن قيادة القوة الخاصة لأمن الطرق، طالبت قائدي المركبات بأخذ الحيطة الحذر أثناء القيادة على عدد من الطرق في وقتٍ سابق من صباح اليوم.
📍 مشاهد متداولة من تساقط البرد على #الجبيل
الاربعاء ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤هـ
7 ديسمبر 2022م
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— طقس (@tqqs) December 7, 2022
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