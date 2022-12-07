‏وثّق مقطع فيديو لتساقط الأمطار على الجبيل اليوم الأربعاء، وسط أجواء مغيمة .

وأظهر المقطع السماء وهي مغيمة، كما بيّن تساقط الأمطار الغزيرة على الطرقات، وسمع في المقطع صوت رجل يقول:” ما أدري هذا اعصار ولا سحابة”.

يُذكر أن قيادة القوة الخاصة لأمن الطرق، طالبت قائدي المركبات بأخذ الحيطة الحذر أثناء القيادة على عدد من الطرق في وقتٍ سابق من صباح اليوم.