أعلنت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى بالرياض، واشترطت الجمعية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة وشروط القبول :

1- سكرتير تنفيذي:

– سعودي الجنسية.

– درجة الدبلوم في تخصصات السكرتارية أو الإدارة المكتبية.

– خبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال.

– إجادة عمل التقارير والمحاضر الاجتماع والخطابات.

– مهارة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

2- مساعد موارد بشرية:

– سعودي الجنسية.

– درجة الدبلوم في تخصص (الموارد البشرية).

– خبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال.

– إجادة العمل على المواقع الإلكترونية (التأمينات الاجتماعية – وزارة الموارد البشرية – مقيم – مُدد – قوي …إلخ).

– مهارة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

– معرفة أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

3- مُصمم جرافيك:

– سعودي الجنسية.

– درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (تصميم الجرافيك) أو ما يعادلها.

– خبرة في نفس المجال.

– إجادة استخدام إليستريتور و إن ديزاين.

– إجادة تصميم التقارير والمنشورات الإلكترونية.

– مهارة في التواصل مع الآخرين.

– نسخة من الأعمال السابقة.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك من خلال البريد

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