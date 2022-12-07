قامت عارضة الأزياء اللبنانية جويل حاتم، طليقة الفنان الراحل جورج الراسي، بتهديد عائلة طليقها بفضحهم، لافتةً أن أسرته تثير جدلا من أجل تحقيق مصالحها الشخصية.

ويُشار إلى أن جويل قد كشفت عقب وفاة طليقها الفنان جورج الراسي أن أفراد أسرته يتهمونها بقتله، مؤكدةً أنها لجأت للسفارة الأمريكية لنجدتها.

وأفادت جويل حاتم خلال فيديو عبر مجلة لبنانية، بأن جورج كان لديه ملف بالمحكمة العسكرية بلبنان، وطالبت من يشكك في ذلك بأن يذهب ويتأكد بنفسه.

وفي السياق، أكدت أنها ستبدأ بفضح الحقائق، وكشف المستور، وستفضح أفراد عائلته لأنهم يثيرون قلقًا من أجل مصالحهم وأهدافهم، قائلة “وأنا يا قاتل يا مقتول”.