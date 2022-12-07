تحدث اللواء المهندس بسام عطية المستشار في رئاسة أمن الدولة، في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الإلكتروني الذي تنظمه الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.
وقال اللواء بسام عطية، خلال المؤتمر: “نحن المملكة العربية السعودية.. لنا الطموح.. لنا الرؤى.. لنا المستقبل.. دستورنا كتاب وسنة.. نحن دولة التوحيد.. نحن أرض الحرمين”.
وأوضح اللواء عطية: “نحن المملكة العربية السعودية بنينا الدولة من عمق الصراعات الدولية وحبانا الله سبحانه وتعالى بالنعم وشرفنا وكلفنا بخدمة البيتين الحرام،”.
اللواء م. بسام عطيه المستشار في رئاسة أمن الدولة متحدثا في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الإلكتروني الذي تنظمه الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة:
.
نحن المملكة العربية السعودية.. لنا الطموح.. لنا الرؤى.. لنا المستقبل.. دستورنا كتاب وسنة.. نحن دولة التوحيد.. نحن أرض الحرمين.🇸🇦 pic.twitter.com/erHVGhSI1z
— الردع السعودي ١٧٢٧م 🇸🇦 (@s_hm2030) December 7, 2022
التعليقات
اترك تعليقاً