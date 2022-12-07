تحدث اللواء المهندس بسام عطية المستشار في رئاسة أمن الدولة، في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الإلكتروني الذي تنظمه الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.

وقال اللواء بسام عطية، خلال المؤتمر: “نحن المملكة العربية السعودية.. لنا الطموح.. لنا الرؤى.. لنا المستقبل.. دستورنا كتاب وسنة.. نحن دولة التوحيد.. نحن أرض الحرمين”.

وأوضح اللواء عطية: “نحن المملكة العربية السعودية بنينا الدولة من عمق الصراعات الدولية وحبانا الله سبحانه وتعالى بالنعم وشرفنا وكلفنا بخدمة البيتين الحرام،”.