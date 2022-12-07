تداول على مواقع التواصل الاجتماعية مقطع فيديو لسيارتين تتسابقان في أحد الشوارع الكويتية قبل أن تقع الكارثة.

ووثق مقطع الفيديو سباقًا بين سيارة من نوع “جيب رانغلر” وأخرى من نوع “تويوتا لاند كروزر”.

وأظهر المقطع السباق بين السائقين في شارع بعكس السير، قبل أن يصدم سائق الرانغلر بسائق اللاند كروزر، ويتسبب في اصطدامه بحاجز فاصل بين شارعين ويؤدي إلى وفاة السائق.

والجدير بالذكر أن السلطات تمكنت من القبض على سائق الرانغلر، وقالت: “تم ضبط الجاني في منطقة الشهداء من قبل رجال أمن مديرية حولي.”