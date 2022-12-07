توفي 4 أشخاص لقوا مصرعهم، مساء الثلاثاء، تحت الرمال أثناء التنقيب عن الآثار، شمالي محافظة سوهاج في مصر، حيث جرى استخراج الجثث، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

ويُشار إلى أن قوات الأمن تلقت إخطارًا بمصرع 4 أشخاص في حفر للتنقيب عن الآثار بناحية قرية جهينة الغربية دائرة مركز شرطة جهينة.

وبالفحص والتحقيقات تبيّن وجود حفر دائري الشكل بعمق حوالي 15 مترا وبقطر حوالي 2.5 مترًا ينتهي بسرداب طوله حوالي 3 أمتار، ونظرا للطبيعة الجبلية والرملية للمنطقة انهار الحفر على المذكورين .

والجدير بالذكر أن قوات الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية بسوهاج بالتنسيق مع الوحدة المحلية، تمكنت من استخراج الـ4 جثث من تحت الرمال.