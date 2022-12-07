قامت 34 امرأة في الولايات المتحدة باتهام الكاتب والمخرج الأمريكي الشهير، جيمس توباك، بالاعتداء الجنسي.

ويُشار إلى أن النساء تقدمن بدعاوى قضائية ضد المخرج أمام المحكمة العليا في نيويورك، بعد أن فتحت الولاية الشهر الماضي نافذة مدتها عام واحد أمام الأشخاص لرفع دعاوى اعتداء جنسي.

وبيّنت الاتهامات التي وجهتها النساء، أن توباك تورط بهذا النوع من الاعتداء منذ سنوات، وتحديدا في عام 2017، بينما في عام 2018، قال ممثلو الادعاء في لوس أنجلوس إن قوانين التقادم انتهت في 5 قضايا قاموا بمراجعتها، رافضين توجيه أي اتهامات جنائية لتوباك، حيث أنه نفى كل الادعاءات الموجهة ضده.

وأفادت الممثلة أدريان لافالي بأنها التقت توباك في غرفة فندق حيث ذهبت لإجراء تجربة أداء، مُشيرة إلى أن المخرج حاول لمسها.

وقالت: “شعرت كأنني فتاة ليل، خيبت ظن نفسي وظن أهلي وأصدقائي، لم أخبر أحدا بما حصل”.

والجدير بالذكر أن توباك ابتعد عن الأضواء منذ عام 2017، كما ادعى توباك مرارًا أنه على مدار الـ 22 سنة الماضية، كان من المستحيل له بيولوجيا الانخراط بأي سلوك جنسي، لأنه مصاب بمرض السكري، كما أنه يعاني من أمراض في القلب.