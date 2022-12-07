يلجأ العديد من الأشخاص إلى بالبحث مؤخراً عن السيارات المستعملة في المملكة، وتأتي سيارة مازدا 2020 مستعملة، باعتبارها أحد السيارات المرغوبة في سوق المستعمل، بعد ارتفاع أسعار السيارات في الآونة الأخيرة.

وتُعتبر سيارة مازدا 2020 على وجه الخصوص، من السيارات التي تتوفر في سوق المستعمل بالمملكة، وذلك باعتبارها أحد أهم أسواق المملكة، والذي يشهد تنوعًا وإقبالًا كبيرًا بفضل توافر مختلف الموديلات به.

ويُشار إلى أن هناك عدة عوامل تجعل من أسعار سيارة مازدا 2020 مختلفة ومتفاوتة من بائع لآخر في سوق المستعمل بالمملكة، ويرجع تحديد تلك الأسعار إلى موديل السيارة المعروضة، وعدد الكيلومترات التي قطعتها، بالإضافة إلى محرك السيارة .

وتتوفر أسعار سيارات مازدا 2020 المستعملة في المملكة، من خلال السيارات المعروضة للبيع مؤخرًا عبر تطبيق مستعمل:

– مازدا CX-9 2020 مستعملة للبيع في الرياض بسعر 129 ألف ريال.

– مازدا 6 2020 مستعملة للبيع في الخبر بسعر 77 الف ريال.

– مازدا 6 2020 مستعملة للبيع في ينبع البحر بسعر 80,000 ريال