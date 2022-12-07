أكد الأخصائي الاجتماعي حمد الضويان، أن الرجال أشد كيدًا من النساء، ذاكرًا دليلًا من القرآن الكريم يثبت ذلك.

وقال حمد الضويان، خلال برنامج “صباح السعودية”، أن الكيد هو الطرق والأساليب التي تحاك في الخفاء للوصول إلى المبتغى، لافتًا إلى أن هناك كيد محمود وآخر مذموم.

وأشار إلى أن الرجال أشد كيدًا من النساء، فالقائل “إن كيدكن عظيم” هو عزيز مصر قالها في موقف في ذلك الوقت ولا تنطبق على جميع نساء العالم.

وذكر أنه جاء في سورة يوسف “إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ (4) قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۖ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ”، مؤكدًا أن الكيد هنا هو شيء مؤكد، بينما مكيدة النساء فيما ذكره عزيز مصر هي صفة.