أكد الكابتن منصور الموسى أن لازال له مستحقات مالية لدى نادي النصر لم يحصل عليها حتى الآن.

وقال الموسى :” حتى الآن ما استلمت رواتب ٥ شهور مع النصر، إن كانوا أعطوني رواتبي آنذاك كنت استمريت باللعب في النادي لأنني أحب الانضباط وكنت التزم بكل شئ يخص اللعب ولكن ما جعلني ابتعد هو الموضوع المادي ومستحقاتي التي لم اتحصل عليها”.

وأضاف الموسى مازحاً ” كنت بالنجمة معي BM رحت للنصر صار معي كابريس وأقساط”.