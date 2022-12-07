أُزيح الستار عن أجواء بطولة رياضة اليوغا آسانا، البطولة الأولى من نوعها في الوطن العربي والخليج العربي بمشاركة 112 لاعباً ولاعبة من مختلف مناطق المملكة، وتم تتويج الفائزين والفائزات في اليوم الختامي من المنافسات التي استمرت ليوم واحد بقاعة “جامعة العلوم والتكنولوجيا” بجدة.

واحتلت من فئة البنات 6-14 سنة، جود شرف المركز الأول، ويليها مريم حسام وسحر حداد، وفي فئة البنين (أقل من 14 سنة) فاز بالمركز الأول بدر الغامدي، وجاء في المركز الثاني قصي حجازي، وحل في المركز الثالث حمزة عصام.

كما شملت منافسات البنات (15-23 سنة ) فوز اللاعبة أبرار العولقي بالمركز الأول، وجاءت شوق البريكي في المركز الثالث، وحلت اللاعبة العنود الصالح في المركز الثالث، بينما فئة البنات (24 سنة وما فوق)، ففازت اللاعبة سماهر المالكي بالمركز الأول، وجاءت ريف الزهراني في المركز الثاني، ثم مارجريتا بانتزالي في المركز الثالث.

وتمكن اللاعب المميز حسين الحجاج الفوز بالمركز الأول في فئة الرجال (15 سنة وما فوق)، يليه سامي القرواش في المركز الثاني، وأسامة القريشي في المركز الثالث.

وأكدت نوف المروعي، رئيس اللجنة السعودية لليوغا، في تعليقها على المسابقة أن المستوى الفني للاعبين واللاعبات جاء مبشراً، وشهد ارتفاعاً ويبشر بتحقيق المزيد من النتائج الطيبة وتقديم أفضل العروض في الفترة المقبلة.

والجدير بالذكر أن البطولة، التي شهدت حضورا كبير امن محبي رياضة اليوغا، نظمتها اللجنة السعودية لليوغا بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة، وبحضور خبراء من الاتحاد الآسيوي لرياضة اليوغا آسانا.