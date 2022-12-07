شهدت بريطانيا حالة من القلق والرعب من بكتيريا مرعبة قتلت 9 أطفال حتى الآن، وجعلت من بريطاني اسمه Alex Lewis مبتور الأطراف وبفم منتفخ الشفتين وغريب.

ويُشار إلى أن أول ما شعر به أليكس لويس، البالغ 42 حاليا، أن صحته اعتلت في نوفمبر 2013 بطريقة اعتقد معها أنه مصاب بما يسمونه “إنفلونزا الرجل” حين راح يتأوه باستمرار طوال 10 أيام.

وبدأت حالته تتدهور يوما بعد يوم، إلى درجة انتهى معها مقطع الأوصال، وظل يقاتل من أجل البقاء على قيد الحياة ضد بكتيريا اكتشفوها فيه، معروفة باسم Strep A .

وتضمنت الأعراض التي شهدها أليكس مؤخرًا، ألم شديد رافقه تحول لون بشرته إلى الأرجواني، فنقلته سيارة إسعاف إلى مستشفى، توقفت أطرافه فيه عن القيام بوظائفها، فمده الأطباء بما ساعده على القيام بها ميكانيكيا.

ويذكر أنه من ضمن قتلى الأطفال في الآونة الأخيرة، واحدة عمرها 5 سنوات، كانت تتلقى العلاج في مستشفى “بلفاست الملكي” ونقلوها إلى غرفة العناية المركزة، حيث توفيت فيها بعد أيام من وفاة طفل عمره 4 سنوات.