أكد رئيس لجنة ريادة الأعمال في مجلس الأعمال السعودي الصيني، الدكتور فهد العرجاني، أن التعاون بين الشركات الريادية السعودية والصينية سيفتح فرصا استثمارية كبيرة ، لافتًا أن الجانب الصيني متميز في آخر عقدين من الزمن.

وقال العرجاني في لقائه على برنامج “أسواق السعودية” المُذاع على قناة الإخبارية:” أن اللائحة تعتمد اعتماد كبير على الابتكار والمعرفة”، مُشيرًا إلى أن العقد الأخير للصين فيه تحول رقمي كبير وأن المملكة من الممكن أن تستفيد من هذا الجانب.

وأضاف:” أن الاستثمارات السعودية داخل الصين 8.6 مليار ريال سعودي”، مؤكدًا أن ريادة الأعمال ستفتح أسواق جديدة.