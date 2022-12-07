شهد مزاد اللوحات الإلكتروني الذي أعلنت عنه الإدارة العامة للمرور عبر منصة أبشر، العديد من اللوحات المميزة.

ووصلت المزايدة على لوحة سيارة مطروحة ضمن المزاد إلى أكثر من 172 ألف ريال، حيث أظهرت منصة “أبشر”، حصول اللوحة “ط ع ح 1 ” على أعلى مزايدة حيث وصلت حتى الآن إلى 172.5 ألف ريال، فيما وصلت المزايدة في اللوحة “ن و ق 9” إلى 40 ألف ريال.

وفي اللوحة “ق ق ق 47” وصلت إلى 37 ألف ريال، واللوحة “ر د ن 9999” إلى 28 ألف ريال، فيما وصلت المزايدات في اللوحة “د ى م 9000” إلى 25.5 ألف ريال، وفي اللوحتين “ر د ن 600″ و”ل م ع 23” إلى أكثر من 20 ألف ريال