كشف تقرير صحفي عن قائمة أبرز خمسة نجوم من القارة الآسيوية، تألقوا في كأس العالم قطر 2022.

وجاء في صدارة قائمة اللاعبين الذين تألقوا في كأس العالم، سالم الدوسري لاعب المنتخب الوطني ونادي الهلال.

وأشار التقرير إلى هدف الدوسري في مرمى الأرجنتين، والذي ضمن لمنتخب السعودية أول انتصار في مونديال قطر 2022، واحتفاله الذي تم وصفه بأكثر اللحظات إثارة في كأس العالم.

وتابع، خسارة الأخضر أمام بولندا والمكسيك كانت سببًا في توديع المونديال، إلا أن هدف سالم الدوسري في المباراة الأخيرة أنهى آمال المكسيك في النجاة من وداع كأس العالم.

وضمت القائمة الأسماء التالية :

ريتسو دوان نجم منتخب اليابان

مهدي ترمي نجم منتخب إيران

ماثيو ليكي نجم منتخب أستراليا

سون هيونج مين نجم منتخب كوريا الجنوبية