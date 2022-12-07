أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب” فتح باب التسجيل لدراسة البرنامج المتخصص في صناعة الخطوط الحديدية “قيادة قطار المشاعر المقدسة” والعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية – سار.

واشترطت على المتقدم أن يكون سعودي أو سعودية الجنسية، وأن يكون مستوى اللغة الإنجليزية لديه لا يقل عن 4 IELTS أو ما يعادلها، وأن يكون حاصلاً على دبلوم الكلية المتوسطة أو ما يعادلها، كما اشترط أن يكون المتقدم لائقاً طبياً، وأن يجتاز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية، وأن يكون عمره من 20 إلى 26 سنة.

ونوه بمزايا البرنامج وهي التوظيف في مهنة قائد قطار بعد اجتياز البرنامج التدريبي، ومكافأة شهرية خلال مدة التدريب قدرها 3 آلاف ريال، بالإضافة إلى الحصول على كافة مزايا الموظف من تسجيل في التأمينات والتأمين الطبي، لافتا إلى أن التقديم يبدأ من اليوم (الأربعاء) إلى يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر الحالي، مضيفا أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي: من هنــــــــــا