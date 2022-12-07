أوضح عضو هيئة كبار العلماء، سعد الشثري، كيفية أداء كفارة الظهار، عندما يشبِّه الرجل زوجته بامرأة محرمة عليه.

وذكر “الشثري” أن الكفارة تكون بأن يعتق الإنسان رقبةمؤمنة، فأن لم يجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، وذلك وفقا لما ذكره خلال حديثه في برنامج فتاوى المذاع على قناة السعودية.

وأضاف إذا لم يستطع الإنسان أن يفعل ذلك فعليه أن يطعم 60 مسكينا، ويطعم كل مسكينا نصف صاع.