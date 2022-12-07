يسعى نادي الهلال حاليا للتوصل لاتفاق مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم، علي البليهي، الذي سيدخل الفترة الحرة من عقده في الـ30 من الشهر الحالي.

وعرضت إدارة الهلال على البليهي توقيع عقد لمدة موسم، لكن اللاعب يريد عقدا لمدة موسمين، وذلك الإعلامي الرياضي حامد القرني، الصحفي بجريدة “الجزيرة”.

وأكد “القرني” أن البليهي إذا وافق على عرض الموسم الواحد واستمر بنفس العطاء، فسوف تجدد إدارة الهلال أن له موسما آخر مثلما تم مع محمد الشلهوب، لاعب الفريق السابق، مشددا على أن البليهي بنسبة 99% سيظل لاعبا هلاليا.

يذكر أن تقارير صحفية أكدت أن البليهي طلب تقاضي 14 مليون ريال مقابل التجديد لموسمين، رافضًا التجديد لموسم وحيد.