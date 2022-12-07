رافقت المقاتلات السعودية طائرة الرئيس الصيني شي جين بينغ لدى هبوطها في العاصمة الرياض، اليوم الأربعاء.

وتأتي زيارة الرئيس الصيني بناءً على دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وتعزيزاً للعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية الصين الشعبية.

وكان في استقبال الرئيس الصيني في مطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية.