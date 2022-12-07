أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبدالرحمن السديس، عن صدور الموافقة الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمشاركة عدد من الأئمة في الخطابة بالحرمين الشريفين.

وأوضح أن الموافقة شملت عدد من الأسماء وهي تضم كل من إمام المسجد الحرام الشيخ الأستاذ الدكتور ياسر الدوسري في الخطابة بالمسجد الحرام, وإمام المسجد النبوي الشيخ الدكتور خالد المهنا, وإمام المسجد النبوي الشيخ الدكتور أحمد الحذيفي في الخطابة بالمسجد النبوي.

وأكد السديس على اهتمام وحرص قيادتنا الرشيدة على اختيار المشايخ المناسبين من ذوي الكفاءة والقدرة والعلم الشرعي للخطابة في الحرمين الشريفين، لما في ذلك من أهمية كبرى في إيصال رسالة الوسطية والاعتدال من منابر الحرمين الشريفين إلى العالم أجمع.