تحقق الشرطة البريطانية فيما إذا كانت هناك أي صلة بين احتجاز رجلين ليلة الثلاثاء للاشتباه بمحاولة سطو، وعملية اقتحام منزل رحيم ستيرلنغ، نجم منتخب إنجلترا لكرة القدم، يوم السبت.

وأبلغت عائلة ستيرلنغ الشرطة عن تعرضها لحادث سطو، يوم السبت الماضي، بعد اكتشاف سرقة متعلقات ثمينة، ليغادر اللاعب معسكر المنتخب الإنجليزي، الذي يشارك في نهائيات كأس العالم حاليا بقطر، للعودة إلى المملكة المتحدة، قبل لقاء منتخب إنجلترا مع نظيره السنغالي بدور الـ16 للمونديال.

تدرس الشرطة الآن ما إذا كان هناك أي صلة بين احتجاز اثنين في قرية أوكسشوت ليلة الثلاثاء واقتحام منزل ستيرلنغ في نفس المنطقة.

وألقي القبض على رجلين للاشتباه بمحاولتهما القيام بعملية سطو الليلة الماضية في منطقة أوكسشوت، وذكر بيان صادر عن الشرطة، يوم الأربعاء،”إنهما محتجزان حاليا”.