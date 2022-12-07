تحدثت الفنانة الأردنية المقيمة في الكويت باسمة حمادة عن دورها في أحد المسلسلات التي عرضت مؤخرا، موضحةً أن المسلسل تعرض لانتقادات كثيرة بسبب مشهد خلع الحجاب الذي قامت به إحدى الممثلات.

وقالت باسمة حمادة إن المشهد لم يكن دخيلا ولكنه كان ضروريا مثل حجر أساس في جبل، مشيرة إلى أن البطلة أرادت خلع الحجاب لتعيش حياتها بصورة أكثر انفتاحا بحسب ما ظنت.

وأوضحت باسمة حمادة خلال ظهورها في برنامج “عالسيف” أن الحجاب فرض على المرأة المسلمة، مشيرة إلى أنه أيضاً قناعة دينية قد تأخذ بها المرأة وقد تتركها، لافتة إلى أن هناك بعض الأزواج الذين يرفضون ارتداء زوجاتهن للحجاب نهائيا.

وأضافت: “في سيدات يقطون الحجاب بكيفهم وفي رجال بيقول لزوجته بطلقك لو لبستي الحجاب، بده يكشخ فيها عاملة شعرها أحمر ولا أصفر”.