حذر طبيب التجميل الدكتور ممدوح عشي من الطرق الغريبة في التعامل مع إصابات الحروق مثل وضح ” معجون أسنان أو كاتشب أو دقيق أو عسل”.
وأكد أن هذه الطرق العشوائية مشكلة وتسبب كوارث لأنها تعزل خروج الحرارة عن الجرح.
ونصح “عشي” عند الإصابة بالحرق بغسل مكان الحرق بالماء الفاتر لمدة 20 دقيقة ثم التوجه للطبيب.
"معجون وعسل وكاتشاب"..!
د. ممدوح عشي- طبيب تجميل: الطرق الغريبة في التعامل مع إصابات الحروق مشكلة وتسبب كوارث.. والخطوة الأولى بعد الحرق هي غسل المكان بالماء الفاتر @mamdoohashy#ساعة_شباب #روتانا_خليجية pic.twitter.com/bl1jvPuwbp
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) December 7, 2022
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