شهدت تدريبات المنتخب البرتغالي، صباح اليوم، الأربعاء، غياب اللاعب كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، عن المران استعدادا لمواجهة المغرب، في ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022.

ووفقا لما كشفته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن رونالدو رفض خوض المران الصباحي الجماعي لمنتخب البرتغال، وأصّر على أن يؤدي المران في صالة الألعاب الرياضية.

وأوضحت “ماركا” في تقريرها، أن رونالدو اكتفى بالتدريب داخل صالة الألعاب الرياضية مع اللاعبين الذين شاركوا في التشكيل الأساسي للبرتغال أمام سويسرا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية في التقرير، على أن كريستيانو رونالدو لا يعاني من أي إصابة، رغم عدم مشاركته في المران الجماعي.