كشفت وفاء زكري، أستاذ مساعد في كلية العلوم بجامعة جازان، كواليس اكتشافها لنجمين من الفئة صفر من النجوم الأولية في سحابة الجبار الجزيئية.

وقالت إنها أثناء إعدادها لرسالة الدكتوراه سألها بروفيسور عن سبب اكتساب النجوم لألوان مختلفة، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأضافت أن هذا السؤال دفعها إلى أن تكمل الدراسة في مجال النجوم ومنها توصلت لاكتشافها، مشيرة إلى أن النجم يأخذ من ألف إلى 10 ملايين سنة حتى يكون يصبح نجم كبير، كما يحتاج لانفجار لمعاني.

ولفتت إلى أن تخصصها هو الفيزياء الفلكية، مضيفة أن تجارب الفيزياء الفلكية تتم على المعلومات التي تصلهم من التلسكوب الفضائي، ومنها تقوم بعقد مقارنات لصور النجوم، ومعرفة سطوعها.

د. وفاء زكري – أستاذ مساعد في كلية العلوم بجامعة جازان: تجارب الفيزياء الفلكية تتم على المعلومات التي تصلنا من التلسكوب الفضائي ومقارنات الصور للنجوم #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/xu3zqmZDby — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 7, 2022