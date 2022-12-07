هاجمت إلما أفيرو، شقيقة لاعب البرتغال كريستيانو رونالدو، انتقادات حادة لفرناندو سانتوس، المدير الفني للمنتخب، وذلك بعد جلوس شقيقها على مقاعد البدلاء خلال مباراة سويسرا، مساء أمس الثلاثاء.

ووصفت شقيقة رونالدو “إل”ما ما فعله مدرب منتخب البرتغال مع شقيقها بأنه بمثابة “إهانة” له.

ونشرت إلما أفيرو صورة تظهر ردة فعل من أحد المشجعين الذي يوضح صدمته من مشاهدة رونالدو على مقاعد البدلاء قائلة: “لا أعرف السبب ولا أفهم ذلك، لكن أنا متأكدة من أننا سنحصل على إجابات من الله لاحقًا، كريستيانو لا يفشل، سنرى”.

وأضافت: “نعم رونالدو ليس أبديًا، نعم لن يلعب إلى الأبد، للأسف لم يسجل الأهداف الآن، يقولون إنه كبير في السن، والبرتغال لا تحتاج إلى رونالدو!، كل ما فعله ليس مهمًا، كل ما فعله تم نسيانه، الآن يطلبون المغفرة ولا يحتاجون إليه سوف أسجل ذلك وسنتحدث لاحقًا، من العار إهانة رجل قدم الكثير”.

وكان فرناندو سانتوس، قائد المنتخب استبعد رونالدو عن التشكيل الأساسي خلال مواجهة سويسرا في دور الـ16 من كأس العالم.