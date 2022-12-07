توقع نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الكندي فيكتور مونتالياني، أن تكون كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر الأخيرة التي تقام في دولة واحدة.

وأضاف أن ما يقوله هو مجرد تخمين شخصي منه، مضيفا أن عدم إقامتها في دولة واحدة يوطد العلاقات مع جيرانه سياسياً واقتصادياً، وذلك في مقابلة مع شبكة فوكس الرياضية.

يذكر أن كندا والولايات المتحدة والمكسيك تستضيف مونديال 2026، فيما تسعى أوكرانيا للانضمام إلى ملف الترشح المشترك بين إسبانيا والبرتغال لتنظيم مونديال 2030 في أكتوبر.

كما أعلنت الأرجنتين وتشيلي والباراغواي والأوروغواي عن محاولة مشتركة لعام 2030 أيضاً الشهر الماضي.