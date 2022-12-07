نجح مجموعة من الشبان في العراق، في إنقاذ شاب من الموت بعد سقوط سيارته من منحدر عال.

ووثق مقطع فيديو قيام عدد من الشبان بالاصطفاف يدا بيد، ويسحبون سائق من داخل سيارته التي سقطت من منحدر.

وتمكن الشبان من إنقاذ الشاب بعدما مسك يد أحدهما، ونجحوا في إخراجه، قبل أن تنحدر السيارة التي اصطدمت بشجرة، فيما نجا الشاب.