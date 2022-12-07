نشر “ساكسو بنك” Saxo Bank كعادته كل عام تنبؤات وتوقعات صادمة للسنة القادمة.

ويتوقع “ساكسو بنك” ارتفاعا حادا في أسعار الذهب حتى مستوى 3 آلاف دولار مع فشل مساعي البنوك المركزية لكبح جماح التضخم، وفرض حظر على إنتاج اللحوم في بلد واحد، واستقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

استقالة إيمانويل ماكرون

وفي عالم السياسة، توقع البنك تغييرات واسعة النطاق في فرنسا، حيث سيستقيل رئيسها الحالي إيمانويل ماكرون “بشكل غير متوقع”.

ومن التوقعات أيضا لجوء المملكة المتحدة لإجراء استفتاء حول العودة إلى الاتحاد الأوروبي.

“اقتصاد الحرب”

يتوقع البنك أن ينتقل الاقتصاد العالمي إلى نظام “اقتصاد الحرب”، وقال كبير مسؤولي الاستثمار في “ساكسو بنك” ستين جاكوبسن إن “كل قوة عظمى في العالم تحاول الآن تعزيز أمنها القومي على جميع الجبهات، سواء كانت عسكرية أو سلاسل التوريد أو أمن الطاقة أو حتى الأمن المالي”.

“تجنب صندوق النقد”

تسعى دول في العالم لزيادة استخدام العملات الوطنية في التعاملات، وذلك نتيجة استخدام الولايات المتحدة للدولار كسلاح يهدد الحكومات والدول حول العالم، كذلك ستتجنب هذه الدول التعامل مع صندوق النقد الدولي أو استخدام الدولار في تداولاتها بهدف بناء الاتحاد الدولي للمقاصة، والتأسيس لأصل احتياطي جديد متمثل بعملة بانكور، حيث يتم استنكار ممارسات الولايات المتحدة وسيطرتها على النظام النقدي الدولي.

الذهب إلى 3 آلاف دولار

وفي العام المقبل، على خلفية الضغوط التضخمية المتزايدة والتوترات الجيوسياسية ستعود البنوك المركزية في العالم إلى سياسات أكثر تحفظا وتبدأ الاستثمار في الأصول التقليدية مثل الذهب.

وتشير التوقعات إلى أن سعر المعدن الثمين سيرتفع إلى 3000 دولار للأونصة من 1800 دولار يبلغها في الوقت الراهن، وسيحدث هذا عندما يقتنع السوق بأن الأسعار ستستمر في الارتفاع في المستقبل المنظور، بحسب ما قاله أولي هانسن رئيس إستراتيجية السلع في البنك.

الصين تتخلى عن “صفر كوفيد”

وفقا لـ”ساكسو بنك” فإن تشديد السياسة النقدية لنظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيؤدي إلى إضعاف الدولار، مما سيكون له تأثير مباشر على نمو الأسعار.

وستقرر الصين مع حلول ربيع 2023 التخلي عن سياسة الوصول إلى صفر إصابات بمرض كوفيد 19، كما سيؤدي ازدياد مستوى الطلب على الموارد في الصين إلى ارتفاع جديد في أسعار السلع، وبالتالي بلوغ التضخم أرقاما أعلى، خاصة مع مواصلة الدولار حالة الترنح التي سببها موقف الاحتياطي الفدرالي الضعيف. لذلك يتوقع أن يسجل الذهب أرقاما قياسية.

حظر منتجات اللحوم

يتوقع خبراء البنك أن بلدا واحدا على الأقل سيتخذ قرارا في التخلي عن اللحوم تماما. أولا بحلول العام 2025، سيتم فرض ضرائب عالية على اللحوم، وفي العام 2030 سيتم حظر إنتاجها بشكل كامل، وسيكون البديل هو اللحوم الاصطناعية النباتية وتقنيات اللحوم المزروعة في المعامل منخفضة الانبعاثات.