حظى تفاعل المعلق العماني الشهير خليل البلوشي مع ركلات الترجيح في مباراة المغرب وإسبانيا في الدور ثمن النهائي لمونديال قطر 2022، أمس الثلاثاء، على تداولا واسعا.

وانتشر مقطع فيديو للبلوشي وهو يتفاعل بشكل “جنوني” من كابينة التعليق داخل الملعب مع كل ركلة ترجيح يتصدى لها الحارس المغربي ياسين بونو.

وظل يردد البلوشي “أو هووو أو هووو” عندما أضاع الإسبان الركلة الأولى، ثم قفز من مكانه في الهواء وهو يصرخ “الله، الله” عندما تصدى بونو للركلة الثانية.

وعندما تألق بونو مجددا وتصدى للركلة الثالثة، ظهر البلوشي وهو يمسك برأسه ويردد “مستحيل مستحيل”.

يذكر أن منتخب المغرب يلعب في الدور ربع النهائي مع منتخب البرتغال الذي أمطر شباك سويسرا بـ 6 أهداف مقابل هدف واحد.