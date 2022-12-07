كشفت تقارير عن اهتمام الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب الوطني بانتقال محمد كنو لاعب الهلال والأخضر للدوري التركي، بعد أدائه المميز في بطولة كأس العالم 2022.

وذكرت صحيفة “fotospor” التركية، أن رينارد تحدث إلى مجلس إدارة الهلال بشأن اللاعب، وطالب كنو بالانتقال إلى نادي بشكتاش التركي، مشيرا إلى أهمية سفر اللاعبين للخارج لتطوير المنتخب.

يذكر أن عقد كنو مع نادي الهلال ينتهي في 30 يونيو 2025، وتبلغ قيمته السوقية نحو 1.20 مليون يورو.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى اهتمام كبير من شينول غونيش مدرب بشكتاش بمحمد كنو المرشح بقوة للانتقال إلى نادي بشكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.