صرح مدرب منتخب الأرجنتين السابق سيرخيو باتيستا، بأن الخسارة من المنتخب السعودي في كأس العالم 2022 كانت ضربة قوية، خاصة بعد 37 مباراة دون هزيمة للأرجنتين.

وقال باتيستا في تصريحات تلفزيونية: “السعودية نجحت في المهمة وفاجأتنا بالفوز وبقوتها التكتيكية ولم نحسب الحساب الضروري أمام السعودية”، مؤكدا أن الأخضر منتخب قوي.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أكد أن الأخضر حقق انطلاقة قوية بتجاوز منتخب الأرجنتين 2-1 في مونديال قطر.