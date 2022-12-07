أبدى المدير الفني لمنتخب إسبانيا لويس إنريكي، اندهاشه وإعجابه بالنجم المغربي عز الدين أوناحي.

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي عقب مباراة إسبانيا والمغرب في ثمن نهائي مونديال قطر: “فوجئت باللاعب رقم 8 للمنتخب المغربي، يا إلهي من أين أتى هذا الفتى؟ لقد كان يلعب بطريقة مدهشة”.

وأضاف “أشرف حكيمي، وحكيم زياش، ويوسف النصيري، ونور الدين أمرابط لعبوا أيضا بطريقة رائعة، لكن أوناحي لم يتوقف عن الركض، لا بد أنه منهك الآن.. لقد تحدثت عنه مع الطاقم الفني، فقد فاجأني بمستواه الرائع”.

يذكر أن منتخب المغرب حقق تأهلا تاريخيا للدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022 بفوزه بركلات الترجيح على إسبانيا 3-0.