على خلفية الجدل المثار بعدما أبقى فرناندو سانتوس، مدرب البرتغال، لاعبه كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء أمس الثلاثاء في مواجهة سويسرا في دور الـ16 لمونديال قطر، أكد المدرب أنه يتمتع بعلاقة جيدة مع اللاعب، لكنه لا يدع ذلك يؤثر على اختياره لبدء التشكيلة الأساسية.

وقال سانتوس: “لدي علاقة وثيقة جدا معه، لطالما كانت كذلك، لقد عرفته منذ أن كان في سبورتينغ عندما كان في التاسعة عشرة من عمره، لقد قلنا ذلك عدة مرات، لكن لا أنا ولا كريستيانو نخلط بين القضية الشخصية مع ما الذي يتعين علينا القيام به في هذه اللعبة”.

وأشاد مدرب البرتغال بأسلوب رونالدو الذي دخل بديلا لراموس في الشوط الثاني، حيث قال: “الاحتراف، والقيادة، والطريقة التي احتفل بها بالأهداف، والطريقة التي ساهم بها، إرادة هائلة. أعتقد أنه يتعين علينا فقط الإشادة بهذا الفريق ككل، نحن 24 فردا. إذا كان لا يزال بإمكاننا تحسين بعض الأشياء، فنحن على المسار الصحيح”.

وأوضح أن اختيار راموس بالذات بدلا من رونالدو في مباراة سويسرا،كان بسبب صفات اللاعب الذي يلعب في قلب الهجوم، قائلا: “اللاعبون الثلاثة رونالدو، وأندريه سيلفا، وراموس في هذا المركز هم لاعبون مختلفون. يخلق راموس ديناميكية، ويهاجم في بعض المساحات، ويضع إيقاعا ديناميكيا قويا. لقد تم إشراكه في مباراتين، وهذا ليس شيئا جديدا. تم استخدام أندريه أيضا في المباراة التالية، ولعب رونالدو لفترة أطول. في كل مباراة، ضد كل خصم، سأشرك من أعرف أنه يناسب استراتيجيتي، تماما كما كنت أفعل دائما في الحياة”.