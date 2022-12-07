أصدرت محكمة مصرية اليوم الأربعاء، قراراً براءة الإعلامي عمرو أديب من تهمة “سب وقذف” الفنان محمد رمضان عبر برنامجه المذاع على فضائية “إم بي سي”.

وقالت المحكمة أن الإعلامي عمرو أديب لم ينل من المدعي (محمد رمضان) بالسبّ والقذف، مشيرة إلى أن “ما قاله ببرنامجه ما هو إلا عبارات استنكار”.

وأعلن المحامي المصري طارق جميل سعيد، إحالة محمد رمضان إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بسب وقذف والتشهير بموكله عمرو أديب.

وأشار إلى تحديد جلسة 20 ديسمبر الجاري لمحاكمة محمد رمضان، وذلك في الاتهامات المقدمة ضده في السب والقذف والتشهير وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام محتوي بدون ترخيص ونشر محتوى بدون إذن.