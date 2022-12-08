كشف وزير المالية محمد الجدعان عن مخصصات قطاعات الدولة من نفقات ميزانية عام 2023 بإجمالي 1114 مليار ريال.

وأوضح وزير المالية أنه تم تخصيص 165 مليار ريال لقطاع البنود العامة ، و 105 مليار لقطاع الأمن والمناطق الإدارية ، و 259 مليار للقطاع العسكري ، و 37 مليار لقطاع الإدارة العامة ، و72 مليار لقطاع الموارد الاقتصادية .

وتم تخصيص 189 مليار لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية ، و 63 مليار لقطاع الخدمات البلدية ، و 189 مليار لقطاع التعليم ، و 34 مليار لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل.